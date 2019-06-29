Takla atan araç polis otosuna çarparak durabildi

D100 Karayolu Ankara istikameti Küçükyalı mevkinde meydana gelen trafik kazası için olay yerine gelen polis aracına başka bir araç takla atarak çarptı. Yaralanan iki polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerindeki polis aracına çarparak durabildi

Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. 34 TEC 83 plakalı ticari taksi ile 34 EF 8254 plakalı aracın yapmış olduğu maddi hasarlı kaza için bölgeye gelen 34 A 90172 plakalı polis ekibi çevre güvenliğini aldığı sırada maddi hasarlı kazayı fark edemediği düşünülen 35 ABP 413 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek süratlı bir şekilde önce yol kenarındaki bariyerlere daha sonrada polis memurları Hüseyin Bilir ve Mehmet Kaya'nın içerisinde olduğu polis otosuna arkadan çarparak durabildi. Yaralanan Polis memurları Bilir ve Kaya, kaza yerine gelen ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı polis memurlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bariyerlere çarptıktan sonra takla atıp polis otosuna çarparak durabilen aracın içerisinden beş kişi kendi imkanlarıyla çıkarken olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bariyerlere çarpan araç takla attıktan sonra polis otosuna çarptı

Maddi hasarlı kazada hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde tedavi edilirken olay yerine yaklaştığında bariyerlere çarparak takla atıp polis otosuna çarparak durabilen 35 ABP 413 plakalı aracın içinden kendi çabalarıyla çıkan beş kişiye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra tedbir amaçlı çevre hastanelere götürüldü. Olay yerine sevk edilen çok sayıda trafik polisi çevre güvenliğini aldıktan sonra araçların tek şeritten kontrollü bir şekilde ilerlemesine izin verdi. Polis otosu dahil kazaya karışan dört araç çekiciler ile kaldırıldı. Yaklaşık bir saatlik aranın ardından kaza yeri temizlendi ve trafik normale döndü.

Kaynak: İHA