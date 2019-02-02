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Takla atan otomobildeki anne ve kızı yaralandı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde takla atıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı yaralandı.

Takla atan otomobildeki anne ve kızı yaralandı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde takla atıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı yaralandı.

Kaza, Çorum- Osmancık karayolunun 44'üncü kilometresi Güvercinlik köyü mevkiinde, yapımı devam eden bölünmüş yolda meydana geldi. Osmancık yönüne giden F.E. yönetimindeki 19 DR 555 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada anne F.E. ile kızı N.E. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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