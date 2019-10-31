Takla atan otomobilin şoförü araçta sıkıştı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak takla atan yabancı plakalı aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sarayköy ilçesi Altıntepe Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Soner Yavuz idaresindeki 1 WAJ 867 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil ardından şarampole devrilip, ters dönerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Sürücü Yavuz, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sonrasında Yavuz 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA