Takla atan traktörden, atlayarak kurtuldu

Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Havutlu Köyünde sürücüsünün kendini takla atan traktörden atması sonucu kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Tut ilçesine bağlı Havutlu Köyünün Su Dolduracan mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Traktörün takla atacağını anlayan sürücü kendisini traktörden aşağıya attı. Sürücünün kendisini atması ile traktör defalarca takla attıktan sonra durabildi. Dev lastiklerinin koptuğu traktör adeta hurda yığınına dönerken sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA