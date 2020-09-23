Taklalar atan araçta emniyet kemeri hayat kurtardı!

Gaziantep’te bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. 5 kişinin yaralandığı kaza yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayda yaralı kişilerin emniyet kemeri sayesinde ölümden döndükleri öğrenildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Güngürge Mahallesi'nde yaşanan kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç yoldan çıkarak takla attı. Yolda ters dönen araçtan 5 kişi (Neslihan G., Necip K., Sevcihan K., Zeliha K. ve Mehmet G.) yaralı olarak çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları hastaneye götürürken yaralananların emniyet kemerinin bağlı olması nedeniyle ölümden döndükleri öğrenildi.

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