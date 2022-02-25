Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşı Ne Kadar? 2022 Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt) Maaşları

Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı ortalama olarak aylık 10050_TL'dir. En düşük Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt) maaşı 8750_TL, En yüksek ise 11350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.20

Meslek Adı :

Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Genellikle ticari araçlarda kullanılan, sürat grafiğini ve yol katsayısını ölçen ve bu bilgileri özel kopyalı kağıtlar üzerine kaydedebilen mekanik ve elektronik takoğrafların tamir ve bakımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Takograf Tamircisi (Motorlu Taşıt), işletmesinin prensipleri doğrultusunda araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı,iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak :

a) Araçtaki arızalı takoğrafı sökmek,

b) Arızayı tespit etmek, değişmesi gereken parçaları değiştirmek,

c) Arızalı parçaların tamirini yapmak,

d) Temizlik ve bakım gerekiyorsa bakım ve temizliğini yapmak,

e) Bakım temizlik ve tamir işlemi yapılan takografı monte etmek,

f) Tamir ve bakımı yapılan takografı test cihazları ile test etmek,

g) Takografı araca monte etmek,

h) Aracın devir sürecine göre kalibresini ölçerek azami sürat geçildiğinde uyarı sinyale verecek şekilde ayar yapmak,

i) Takografın üzerini ayarının bozulmaması için mühürlemek,

j) Yapılması gereken işlemler bittikten sonra aracı müşteriye teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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