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Takrip ne demek, TDK'ya göre Takrip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Takrip kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Takrip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Takrip nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Takrip kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Takrip ne demek, TDK'ya göre Takrip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Takrip ne demek? Takrip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi takrip kelimesi. Peki takrip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre takrip nedir, takrip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TAKRİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Takrip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Takrip kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre takrip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaklaştırma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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