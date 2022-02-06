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Takriz ne demek, TDK'ya göre Takriz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Takriz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Takriz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Takriz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Takriz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Takriz ne demek, TDK'ya göre Takriz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Takriz ne demek? Takriz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi takriz kelimesi. Peki takriz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre takriz nedir, takriz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TAKRİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Takriz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Takriz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre takriz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Övme, övüş, bir eserin başına konulan yetkili bir kimsenin yazdığı, övücü tanıtma yazısı, beğence

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