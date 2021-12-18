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Taksa ne demek, TDK'ya göre Taksa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Taksa kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Taksa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Taksa nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Taksa kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Taksa ne demek, TDK'ya göre Taksa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Taksa ne demek? Taksa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi taksa kelimesi. Peki taksa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre taksa nedir, taksa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TAKSA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Taksa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Taksa kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre taksa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pulu yapıştırılmadan veya eksik yapıştırılarak gönderilen mektup için alıcının cezalı olarak ödediği posta ücreti

TAKSA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- taksa pulu

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