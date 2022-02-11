Taksa Pulu ne demek, TDK'ya göre Taksa Pulu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Taksa pulu ne demek? Taksa pulu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi taksa pulu kelimesi. Peki taksa pulu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre taksa pulu nedir, taksa pulu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAKSA PULU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Taksa pulu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre taksa pulu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Taksalı mektuplara yapıştırılan pul

