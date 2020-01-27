Taksi durağında yangın

Bursa'da bir taksi durağında elektrik kontağından çıkan yangın korkuttu.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir taksi durağı, çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen ekipler kısa sürede yangını söndürdü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, yangın sonrası kullanılmaz duruma gelen taksi durağı yenilendi.

Kaynak: İHA