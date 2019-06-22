Taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

BEYOĞLU Piyalepaşa Bulvarı üzerinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza saat 22:00 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde meydana geldi. Selim G. idaresindeki 34 TFN 75 plakalı taksi, aynı istikamette giden Atalay Barış Y. idaresindeki 34 VL 4304 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken motosiklet sürücüsü Atalay Barış Y. ile arkasında bulunan arkadaşı Selim C. yaralandı. Taksi sürücüsü ve kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA