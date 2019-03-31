Taksi ile otomobil çarpıştı; 2 kız kardeş öldü

KARS'ın Kağızman ilçesinde taksiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 2 kız kardeş öldü, 3 kişi de yaralandı.

​Kaza, Kars- Kağızman karayolunda meydana geldi. Doğan Gül yönetimindeki 36 FN 978 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 36 T 8025 plakalı taksi çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan kız kardeşler Münevver Gül ile Asya Aras hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan taksi şoförü ile otomobil sürücü Doğan Gül ve Şeride Aras ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Gül ve Aras'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Kağızman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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DHA