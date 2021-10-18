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Taksi Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2021 Taksi Şoförü Maaşları ve Taksi Şoförü İş İlanları

Taksi Şoförü Yolcuları taşırken genellikle sabit bir tarifeye göre fiyat talep eden otomobili kullanan kişidir. Taksi Şoförü maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Taksi Şoförü maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Taksi Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2021 Taksi Şoförü Maaşları ve Taksi Şoförü İş İlanları

Taksi Şoförü görev tanımı nedir, Taksi Şoförü ne iş yapar, Taksi Şoförü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Taksi Şoförü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Taksi Şoförü Tanımı;

Yolcuları taşırken genellikle sabit bir tarifeye göre fiyat talep eden otomobili kullanan kişidir.

Taksi Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2021 Taksi Şoförü Maaşları

Taksi Şoförü maaşı ortalama aylık 4.350 - TL’dir. En düşük Taksi Şoförü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Taksi Şoförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Taksi Şoförü İş İlanları İçin Tıklayın

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Taksi Şoförü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Taksi Şoförü Ne İş Yapar?

Taksi Şoförü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Taksiyi diğer taşıtlara ve trafik kurallarına uyarak kullanmak,
b)    Araca inerken ve binerken ve bagajlarını yüklerken yardım etmek,
c)    Taksimetrenin gösterdiği tutarı yolcudan almak,
d)    Aracı temizlemek, iyi çalışma koşulları için bakım ve küçük onarımlar yapabilir.  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Taksi Şoförü Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Araba, Kamyonet Ve Motosiklet Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Otomobil, Taksi Ve Kamyonet Sürücüleri

Taksi Şoförü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Taksi Şoförü mesleğinin meslek kodu 8322.03 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Taksi Şoförü maaşlarına ek sizlerde Taksi Şoförü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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