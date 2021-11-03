Taksi tartışmalarını körükleyen görüntüler! Direksiyon başında at yarışı izliyor!

İstanbul'da taksilere yönelik artan şikayetlerin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından taksilere denetimler artırılmıştı. Birçok noktada yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı. Ancak bu cezalar vatandaşların taksi şikayetleri bitirmek için yeterli olmadı. Her gün polis ekiplerine onlarca şikayette bulunan vatandaşlardan bazılarının cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ise şaşkınlık yarattı.

DİREKSİYON BAŞINDA AT YARIŞI

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, cezaların taksicilerle yaşanan problemleri çözmek için yeterli olmadığını gözler önüne serdi. Esenyurt'taki bir taksiye yolcu alan şoför, çocukları da taşıdığı takside at yarışı izledi. Taksicinin bir eliyle direksiyonu tutup diğer eliyle at yarışı izleyerek araç içerisindeki herkesin canını tehlikeye attığı ve maskesini de aynaya astığı görüldü. Şoförün o görüntüleri pes dedirtti.

YOLCULARI ÜST ÜSTE BİNDİRDİ

Beşiktaş Dolmabahçe'deki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir taksinin aldığı yolcu sayısı ise görenleri şoke etti. Aracı tıka basa dolduran şoför, yolcuları üst üste bindirdi. Araca sığmayan bazı yolcuların ise kafasını camdan sarkıttığı görüldü

