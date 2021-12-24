İstanbul'da, Elektronik bisiklet, taksi, taksi dolmuş ve minibüslere yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi UKOME'de oy birliğiyle onaylandı. Bu kapsamda Taksi ücretlerine zam mı geldi? | İstanbul'da taksi fiyatları ne kadar olacak? 24 Aralık 2021 Cuma başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

TAKSİ ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) düzenlenen toplantıda, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.

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Taksi açılış ücreti 5,55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14,50 liradan 20 liraya, kilometre başına 3,44 liradan 4,45 liraya çıkarıldı.

Öte yandan Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya, Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya, metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.

Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

Yüzde 36'lık zamla elektronik bilette ise tek geçişlik ücret 8 liradan 11 liraya çıktı.

İBB ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ TOPLANTISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yapılan yüzde 36, servis ücretlerine yapılan yüzde 27 zam, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'in başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

Müzakerelerin ardından yapılan oylamada İBB'nin elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs için yüzde 36, servis ücretleri için yüzde 27'lik zam teklifi, bakanlık temsilcilerinin şerh kararıyla oy birliği ile kabul edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Yücel, teklifin servis araçları ile elektronik bilete yüzde 20,28 oranında zam yapılması şeklinde değiştirilerek kabulüne dair şerh koyduklarını söyledi.

Yücel, "Yalnız belirtilen şerhler toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunu teşkil ettiğinden, UKOME kararı, servis araçları ile elektronik bilete yüzde 20,28 oranında zam yapılması şeklinde olmuştur." görüşünü dile getirdi.

ZAMLI TARİFELER 1 OCAK OCAK İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Zamlı tarifeler, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak. Taksilerde ise İstanbul Valiliğinin talebiyle taksimetre güncelleme çalışmaları sebebiyle yeni tarife 20 gün sonra yürürlüğe girecek.