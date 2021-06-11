Koronavirüs salgınına karşı aşılama BioNTech firmasından gelen aşıların sayısının artmasıyla birlikte hız kazandı. Aşılama 45 yaş ve üstüne kadar devam ederken birçok meslek grubu da aşılamaya dahil ediliyor. Bu gruplar arasına eklenen son meslek grubu taksi ve dolmuş şoförleri oldu. Bu kapsamda internet arama motorlarında Taksi ve dolmuş şoförleri ne zaman koronavirüs aşısı olacak? Aşılama başladı mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

TAKSİ VE DOLMUŞ ŞOFÖRLERİ NE ZAMAN KORONAVİRÜS AŞISI OLACAK? AŞILAMA BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da yarından itibaren (12 Haziran) aşı olabilecek.

Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler."

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar, Kovid-19 aşı olmak için e-Nabız hesabına veya Merkezi Hekim Randevu Sistemine giriş yapmalıdır.

T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz. Ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.