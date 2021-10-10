Taksici aracına almadı, anne isyan etti! "Çocuğum üşüyor, kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi

Ataşehir'de gerçekleşen olayda soğuk hava nedeniyle kızıyla taksiye binmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi.

Bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şoförün, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadığı görüldü.

AA'nın haberine göre, Ataşehir'de taksisine binmek isteyen müşteriyi almayan sürücüye para cezası verilirken, ticari araç kullanma belgesi de geçici süreyle elinden alındı.

Ataşehir'de kız çocuğuyla taksi bekleyen kadın, Muharrem Y.'nin kullandığı 34 TJE 47 plakalı taksiyi durdurdu. Sürücünün Avrupa Yakası'nda taksicilik yaptığı için müşteriyi almayacağını söylemesi üzerine kadın yolcu, durumu trafik ekiplerine bildirdi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Taksici ile yolcu arasında sosyal medyada yer alan görüntüleri inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü Bağcılar Halkalı Caddesi'nde durdurdu ve taksinin belediye ruhsatını iptal etti.

Sürücü Muharrem Y.'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından verilen tahdit veya çalışma izninin süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşıma maddesinden 1339 TL para cezası kesilirken, ticari araç kullanma belgesi de İBB tarafından geçici süreyle askıya alındı. Taksi de 3 gün süreyle trafikten men edildi.

"TURİST BEKLİYORLAR"

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta bir alışveriş merkezi önünde bekleyen sıra sıra taksilerin yolcu seçtiği öne sürüldü. Çağla Üren isimli twitter kullanıcısı paylaştığı kareye "Tam 19 tane taksi duruyor. Başından sonuna tüm kuyruğu gezdik, almadılar. Aylardır bu şekilde kimseyi almıyor, turist bekliyorlar" notunu düşerek belediyeye çağrıda bulundu.