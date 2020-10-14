Taksici ile çekici şoförü arasında yol verme kavgası kamerada!
Eenyurt'ta Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda yaşanan olayda yol verme anlaşmazlığı yüzünden taksici ve çekici şoförü arasında tartışma yaşandı. Şiddetlenen tartışma kavgaya dönüşünce tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle kaydedildi.
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