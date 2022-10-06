Taksiciler Esnaf Odası ile toplantı gerçekleştiren Bakan Soylu: "Taksiciler, çok kısa bir süre içinde İstanbul'un en memnun esnaflarından biri olacak"

Taksiciler Esnaf Odası ile çalışma toplantısı gerçekleştiren ve açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin en meşakkatli esnaf birimi olarak gördüğüm taksicilerimize hem mesleklerinde, hem ortaya koydukları gayrette, alnının teriyle, emeğiyle rızkını kazanmak isteyenlere şükran duygularımı ifade ediyorum" dedi.

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Taksiciler Esnaf Odası ile toplantı gerçekleştiren Bakan Soylu: "Taksiciler, çok kısa bir süre içinde İstanbul'un en memnun esnaflarından biri olacak"

Taksicilerin sorunlarını dinlemek ve önerilerini paylaşmak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile çalışma toplantısı gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul halkına karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Biz İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, tüccarımıza, esnafımıza mahcup olmamak durumundayız. Sorumluluktan kaçan bir yapımız yok. Biz birbirimizi yıllardan beri tanıyoruz. Bu işi ya çözeceğiz ya çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Taksiciler Esnaf Odası ile toplantı gerçekleştiren Bakan Soylu: Taksiciler, çok kısa bir süre içinde İstanbul'un en memnun esnaflarından biri olacak

Toplantıda taksiciler için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Süleyman Soylu, "Türkiye'nin en meşakkatli esnaf birimi olarak gördüğüm taksicilerimize hem mesleklerinde, hem ortaya koydukları gayrette, alnının teriyle, emeğiyle rızkını kazanmak isteyenlere şükran duygularımı ifade ediyorum. Bu çalışma toplantısının sonunda hep beraber buradan bir karar çıkaracağız. Allah'ın izniyle. Taksicilik bir emin meslektir. Biz bunu biliyoruz. Bugün de İstanbul'da çokça konuşulan dönem dönem haklı şikayetleri, dönem dönem ise bir takım odakların bilerek hedefi olan bir süreçle karşı karşıyayız. Bunu hem bakanlıkta bize ait olan kısmıyla, yine diğer bakan arkadaşlarım, gerek Ticaret Bakanlığı olsun gerek Ulaştırma Bakanlığı olsun, bir kısmı Maliye ve Hazine Bakanlığı olsun. Her birimizin üzerine düşen çeşitli görevler var" dedi.

"ELİMİZİ DEĞİL, GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ"

Konuşmalarına devam eden Süleyman Soylu, şu ifadelere yer verdi:

"Elimizi taşın altına değil, bu konuda gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Hep beraber. Biz sadece biz değiliz. Hepimizin kendi işlerinde aldığımız emanetler var. Mesleğimizin emaneti var. Ailemizin emaneti var. Şehrimizin emaneti var. İnsanların emaneti ve vereceklerimiz var. Yani gelecek nesillere bırakacaklarımız var. Ailemizin, mesleğimizin, şehrimizin ve geleceğimizin emanetini de geleceğe bırakmak durumundayız. Bunu hep beraber sağlamak zorundayız. Biz sadece kendi coğrafyamıza ait bir örnekleme oluşturamayız. Yani bizim hedefimiz sadece 785 bin kilometre kare değil. Biz savunma sanayiinden tutun İstanbul Havalimanı'na kadar, Avrasya Tüneli'nden Marmara'ya kadar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Osmangazi'ye kadar biz etrafımızdaki coğrafyaya model oluşturuyoruz."

Taksiciler Esnaf Odası ile toplantı gerçekleştiren Bakan Soylu: Taksiciler, çok kısa bir süre içinde İstanbul'un en memnun esnaflarından biri olacak

"İSTANBUL HALKINA KARŞI BÜYÜK BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR"

"Bunu burada birtakım sözleri ifade etmek için söylüyor değilim. Her birimizin kendi adına birikmiş tecrübelerinden elde edeceğimiz sonuçlara bugün istikrarsızlaştırılan etrafımızdaki coğrafyanın ihtiyacı var. Yani her birimizin mesleki tecrübesi var. Her birimizin yaşam tecrübesi var. Her birimizin ortaya koymuş olduğu birikmişlik Türkiye'dir. Hem bir iyilik kalemidir, hem etrafındaki coğrafyaya ve ülkelere ve insanlara ve milletlere ihraç edeceği en önemli birikimidir. Bunu böyle düşünülmesi lazım geldiğini ortaya koyalım. Araçların yenilenmesinde, esnaf ve kefaletin kredi uygulamalarında bu kredilerin yüzde dokuzluk, dokuz buçukluk bir oranla uygulanmasında büyük bir yenilenme imkanına haiz olundu.

İstanbul halkına karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Hepimizin sorumluluğu var. Sorumlulukların hiçbirisinden kaçmadan üzerimize tekrar bir sorumluluk olarak, müteselsil olarak hepimiz sorumluyuz. Bu kadar basit. Biz İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, tüccarımıza, esnafımıza mahcup olmamak durumundayız. Sorumluluktan kaçan bir yapımız yok. Biz birbirimizi yıllardan beri tanıyoruz. Bu işi ya çözeceğiz ya çözeceğiz. Bunu hep beraber yapacağız. Yirmi dört saat birbiriyle beraber hareket içerisinde, iletişim içerisinde olacak, eksikleri tespit edecek ve üzerine gidecek bir meseleyle bir sinerji oluşturmamız lazım. Bunu oluşturalım. Bize yeter. Bu meseleyle ilgilenen çok kıymetli arkadaşlarımıza ve buradaki çok kıymetli tekrar söylüyorum. İstanbul'da İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek. Çok kısa bir süreç içerisinde İstanbul'un en memnun esnaflarından birincisi haline getireceğiz hep beraber."

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