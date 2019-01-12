Taksicilere ceza yağdı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 ilde eş zamanlı yaptığı “Taksi Uygulaması 2019/1" operasyonunda, kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan, olumsuz hava koşullarında yolcu almayan, araç içerisinde cep telefonu ile oyun oynayan taksicilere ceza yağdırdı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

ŞİKAYETLER VAR

“İl sınırları içerisinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergâhını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmaktan imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu, aracı mevsim koşullarına göre bakımlı/temiz kullanmadığı konularında vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikâyetlerden anlaşılmaktadır.

Bu doğrultuda; ticari taksi ve şoförlerine yönelik 11.01.2019 tarihinde 07:00/20:00 saatleri arasında 15 ilde (İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Muğla, Samsun, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Konya, Aydın, Eskişehir) eş zamanlı olarak 846 noktada 2.137 personel ve 694 ekibin katılımı ile “Taksi Uygulaması 2019/1” uygulaması yapıldı.

Uygulamada 6 bin 076 araç denetlendi

5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında;- 8 araç sahibine kısa mesafede yolcu almamaktan 2.560 TL

- 1 araç şoförüne güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 320 TL

- 6 araç şoförüne taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten 1.920 TL

- 4 araç şoförüne araç içerisinde sigara içmekten 612 TL,

2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında;- 22 araç şoförüne taksimetre bulundurmamaktan 10.736 TL

- 59 araç şoförüne taksimetre kullanmamaktan 28.792 TL

- 19 araç şoförüne araçtan çöp atmaktan 2.052 TL

- 71 araç şoförüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 16.685 TL

- 35 araç şoförüne kırmızı ışık ihlalinden 8.225 TL

- 469 araç şoförüne emniyet kemeri takmamaktan 50.652 TL

- 6 araç şoförüne tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 6.012 TL

- 1 araç şoförüne alkollü araç kullanmaktan 1.002 TL

- 125 araç şoförüne diğer konulardan 86.277 TL idari para cezası uygulandı.

5326 Kabahatler Kanunundan 19 araç şoförüne 5.412 TL ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundan 914 araç şoförüne 231.915 TL olmak üzere 933 araç şoförüne 237.327 TL para cezası kesildi.

Ayrıca uygulamada 1 şahıs gözaltına alındı, 35 şahıs hakkında adli-idari işlem yapıldı, 1 aranan araç yakalandı, 1 hırsızlık ve 1 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 aranan şahıs yakalandı, 94 adet araç trafikten men edildi, 202 gr eroin, 3 adet kesici/delici alet, 16 adet sopa ele geçirildi.”