Taksicilerin almadığı kadının imdadına zabıtalar yetişti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, alzheimer hastası olduğu belirtilen Asiye teyze, Cumhuriyet Meydanı'ndan bir taksi ile evine gitmek istedi. Ancak Fethiye Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı kadını evi kısa mesafede olduğu için hiçbir taksici almak istemedi. Vatandaşların devreye girerek yardımcı olmaya çalıştığı sırada durumdan haberdar olan Ayvalık Belediyesi zabıta ekipleri, yaşlı kadını alıp evine götürdü.

Vatandaşlar, taksi ücretini ödemek istedikleri halde, kısa mesafe gerekçesiyle kadını evine götürmek istemeyen taksicilere tepki gösterdi. Her şeyden önce insani duyguların önde olması gerektiğini kaydeden vatandaşlar, zabıta ekiplerine teşekkür etti.