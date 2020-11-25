Taksicinin alkollü kadın yolcu ile savaşı: ''Ne kadar kötüsünüz, ben sizi sevmedim''
Fatih Saraçhane’de alkollü bir kadın, taksi parası yüzünden anlaşamadığı taksici ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra seyir halindeki araçtan inen kadın ile taksicinin sözlü kavgası yolda da devam etti. O anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye böyle kaydedildi.
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25 Kasım 2020 Çarşamba 15:23
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