Taksicinin kafasında şişe kırıp ortalığı birbirine katmıştı! O şahıs yakalandı Kadıköy’de tartıştığı taksi şoförünün kafasında şişe kıran 23 yaşındaki Muharrem K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Muharrem K.'nın aynı gece başka bir vatandaşın gözlüğünü de gasp ettiği ortaya çıktı. Muharrem K.'nın 5 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi. Muharrem K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de gerçekleşti. 3 şehir magandası, aracına vurdukları taksi şoförünün tepkisini dile getirmesiyle tartıştı. araçtan fırlayan maganda, elindeki alkol şişesini taksicinin kafasında kırdı. O MAGANDA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Muharrem K. (23) isimli bir şahsı yakaladı. Polis, yakalanan şahsın aynı gecede A.E. isimli bir şahsın gözlüğünün gasp edilmesi olayına karıştığını belirledi. Aynı zamanda, yakalanan şahsın parada sahtecilik, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık ve kasten yaralama/tehdit suçlarından sabıkası olduğu tespit edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Etiketler : taksici, maganda, Şişe



