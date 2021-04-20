Gonca Vuslateri korku dolu anlar yaşadı!20 Nisan 2021 Su Kesintisi | Su Kesintisi İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesintiUEFA format değişikliği! Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı onaylandı20 Nisan 2021 Salı Star TV Yayın Akışı|Sefirin Kızı yeni bölümüyle Star'daAdıyaman ihtiyaç sahiplerinin yüzünü gülümsetiyor: Bin 500 aileye yardım yapıldıTalihsizliğin böylesi! Tanıdığından emanet aldığı otomobil alevlere teslim olduÇaldığı bisikletle olay yerine tekrar gelince yakayı ele verdi!Kız kaçırma kavgasında kan aktı: 1 kişi başından vurulduUşak'ta faciadan dönülen olay! İnşaat alanındaki bina çöktüKütahya'da korkutan yangın! Ahşap ev alevlere teslim oldu
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Taksiciyi bıçaklayıp yüzüne tiner döktü: Gerekçesi duyanları hayrete düşürdü!

Taksiciyi bıçaklayıp yüzüne tiner döktü: Gerekçesi duyanları hayrete düşürdü!

Adana'da kız arkadaşını aracına aldığı için bir kişi taksiciyi kardeşiyle birlikte bıçaklayarak yüzüne tiner döküp kaçtı

Taksiciyi bıçaklayıp yüzüne tiner döktü: Gerekçesi duyanları hayrete düşürdü!

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, taksicilik yapan Erhan Sarıkaya'nın yanına gelen iki kişi onu bıçaklayıp yüzüne de tiner dökerek kaçtı. Çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Taksicinin tiner döküldüğünü söylediği yüzü şişti. Bacağından da bıçaklanan taksi şoförü olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taksicinin alınan ifadesinde bir gün önce bir kadını aracına aldığını olay günü de yanına gelen iki kardeşten birinin "Sevgilimi neden taksine aldın" diyerek kavga çıkartıp bıçaklayıp yüzüne tiner döktüğünü söylediği öğrenildi.

Polis olaydan sonra zanlıları yakaladı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Taksiciyi bıçaklayıp yüzüne tiner döktü: Gerekçesi duyanları hayrete düşürdü!

Taksiciyi bıçaklayıp yüzüne tiner döktü: Gerekçesi duyanları hayrete düşürdü!

Taksiciyi bıçaklayıp yüzüne tiner döktü: Gerekçesi duyanları hayrete düşürdü!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT