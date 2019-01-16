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  3. Taksiciyi gasp eden 4 DHKP-C'li tutuklandı

Taksiciyi gasp eden 4 DHKP-C'li tutuklandı

SULTANGAZİ'de bir taksiciyi gasp eden 4 DHKP-C'li çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Taksiciyi gasp eden 4 DHKP-C'li tutuklandı

SULTANGAZİ'de bir taksiciyi gasp eden 4 DHKP-C'li çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'nin Sultangazi'de bir taksi şoförünü gasp etmesiyle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 4 şüpheli tespit edildi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda B.Ç., R.Y., D.B. ve B.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA

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