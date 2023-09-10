Taksiciyi kornaya bastı diye darp edip yaraladılar

Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre, yeşil ışıkta hareket etmeyen aracı devam etmesi için kornayla uyaran taksi sürücüsü, kendisini takip eden 2 kişi tarafından tekrar tekrar darp edildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Taksiciyi kornaya bastı diye darp edip yaraladılar

Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre, yeşil ışıkta hareket etmeyen aracı devam etmesi için kornayla uyaran taksi sürücüsü, kendisini takip eden 2 kişi tarafından tekrar tekrar darp edildi. Kendisini soymaya çalışan saldırganlardan güçlükle kurtulan taksici dehşet dolu dakikaları anlattı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddialara göre Bereç'ten taksisine müşteri alan sürücü Bahattin Altuntaş, Sultangazi yönüne giderken ışıklarda yeşil ışık yandığı halde bekleyen araca devam etmesi için 2 kere kornaya basarak uyardı. Kornanın sesiyle beraber 2 kişi araçlarından inerek taksici Altuntaş'a doğru yönelerek bıçak çekip soymaya kalkıştı. Saldırganlar biri ani bir hareketle taksi sürücüsünü kulağının yanından bıçakla yaraladı. Saldırganlar aracın içerisinde taksi sürücüsünü darp etti. Olayın şokuyla taksi sürücüsü oradan kaçarken saldırganlar taksi sürücüsünün peşine takıldı. Saldırganlar, Eski Edirne Asfaltı üzerinden kaçarak TEM otoyoluna yönelen sürücünün aracına defalarca çarptı. Araca çarparak durduramayacağını anlayan saldırganlar taksiyi takla attırarak durdurmaya çalıştı. Saldırganlardan kurtulmak isteyen sürücü ani fren yaparak dönüş yapmak istedi. Dönüş yaparken saldırganlar tarafından yakalanan sürücü araç içerisinde saldırganlar tarafından tekrar darp edildi. Olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü, aracın camından giren saldırganların birinin yumruklarına maruz kalarak metrelerce saldırganla yolculuğa devam etti. En sonunda saldırganlardan tamamen kurtulan sürücü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücü hastanedeki işlemlerinin ardından, emniyete giderek olayla ilgili ifade verdi.

Yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlatan Bahattin Altuntaş, "Ben Bereç'ten yolcu aldım. Sultangazi yönüne gidiyordum. O arada 500 Evler istikametine giderken ışıklarda durduk. 2 defa kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra bunlar arabadan indiler. Bıçak çektiler, dediler ki "sen kaşındın ulan ver lan paraları" falan derken beni darp ettiler. Sonra bıçak kulağımın üzerine vurdular. Neyse ben bunlardan kurtuldum. Kurtulunca ara sokaktan şey Cevatpaşa ışıklarının oraya doğru girerken bunlar baktım peşimden takip ediyorlar. Arabayı arkamdan vura vura otoban tarafına girdik. Girdikten sonra bu sefer arabayı takla attırmaya uğraştılar. Onu da başaramayınca solumdan vurmaya başladılar bu sefer. Sonra ben tabii can havliyle kaçmaya çalışırken fren yaptım. Dönüş yaparken bu sefer yakaladılar beni ve daha fazla vurmaya başladılar. İşte ondan sonra da artık kurtardım diyeyim yani bunlardan, kaçtım daha doğrusu. Sonra işte ambulans geldi. Polis falan geldi, hastaneye gittim. Tedavimi falan oldum. Ondan sonra karakola geldik. Karakola ifadem falan verdim. Işıklarda duruyordu. Işıklarda durunca "ne basıyorsun kornaya falan" dedi. Bana karşı küfür falan kullandı. İki kişiydiler. Bir tanesinin 28 yaşında olduğunu öğrendim. Ama öbürünü tam olarak bilemiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sultangazi’de okula kitaplarını almaya giden genç kızın yüzüne kaldırım taşı atıp, dişlerini kırdılar
Sultangazi’de okula kitaplarını almaya giden genç kızın yüzüne kaldırım taşı atıp, dişlerini kırdılar
3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, bu yıl yarıya düşen yaş çay hasadı üreticiyi tedirgin etti.
3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, bu yıl yarıya düşen yaş çay hasadı üreticiyi tedirgin etti.
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
Polisin ormanda yakaladığı hırsızdan gazetecilere olay tepki! ''4 kere hacca gittim''
Polisin ormanda yakaladığı hırsızdan gazetecilere olay tepki! ''4 kere hacca gittim''
Son Haberler
Lösemiyi atlatan çocuklardan tedavi gören arkadaşlarına sürpriz
Lösemiyi atlatan çocuklardan tedavi gören arkadaşlarına sürpriz
Tavşanlı’da Karate Turnuvası
Tavşanlı’da Karate Turnuvası
Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu
Cezaevinden izinli olarak çıkan genç denizde boğuldu
Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı
Başkan Palancıoğlu; 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı
Denizli’de kontrolden çıkan araç trafik kazası yaptı: 2’si bebek 4 ölü
Denizli’de kontrolden çıkan araç trafik kazası yaptı: 2’si bebek 4 ölü
Gazipaşa’da yolcu otobüsleri durdurularak evrak ve takograf denetimleri yapıldı
Gazipaşa’da yolcu otobüsleri durdurularak evrak ve takograf denetimleri yapıldı
Kahramanmaraş’taki feci kazada yaralanan vatandaşlar korku dolu anları anlattı
Kahramanmaraş’taki feci kazada yaralanan vatandaşlar korku dolu anları anlattı
Çok Okunanlar
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
Trabzonspor’un yeni transferi Paul Onuachu, Trabzon’a geldi, Bordo Mavi forma ile taraftarın karşısına çıktı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
Tekirdağ’da korkutan orman yangını: Yüksek gerilim hattı zarar gördü, 2 saatlik çalışmalarının ardından söndürüldü
Tekirdağ’da korkutan orman yangını: Yüksek gerilim hattı zarar gördü, 2 saatlik çalışmalarının ardından söndürüldü
Genç sağlıkçı motosiklet kazasında bariyerlere çarparak hayatını kaybetti
Genç sağlıkçı motosiklet kazasında bariyerlere çarparak hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta feci kazanın görgü tanıkları olayı anlattı
Kahramanmaraş’ta feci kazanın görgü tanıkları olayı anlattı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı