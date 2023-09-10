Taksiciyi kornaya bastı diye darp edip yaraladılar

Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre, yeşil ışıkta hareket etmeyen aracı devam etmesi için kornayla uyaran taksi sürücüsü, kendisini takip eden 2 kişi tarafından tekrar tekrar darp edildi. Kendisini soymaya çalışan saldırganlardan güçlükle kurtulan taksici dehşet dolu dakikaları anlattı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddialara göre Bereç'ten taksisine müşteri alan sürücü Bahattin Altuntaş, Sultangazi yönüne giderken ışıklarda yeşil ışık yandığı halde bekleyen araca devam etmesi için 2 kere kornaya basarak uyardı. Kornanın sesiyle beraber 2 kişi araçlarından inerek taksici Altuntaş'a doğru yönelerek bıçak çekip soymaya kalkıştı. Saldırganlar biri ani bir hareketle taksi sürücüsünü kulağının yanından bıçakla yaraladı. Saldırganlar aracın içerisinde taksi sürücüsünü darp etti. Olayın şokuyla taksi sürücüsü oradan kaçarken saldırganlar taksi sürücüsünün peşine takıldı. Saldırganlar, Eski Edirne Asfaltı üzerinden kaçarak TEM otoyoluna yönelen sürücünün aracına defalarca çarptı. Araca çarparak durduramayacağını anlayan saldırganlar taksiyi takla attırarak durdurmaya çalıştı. Saldırganlardan kurtulmak isteyen sürücü ani fren yaparak dönüş yapmak istedi. Dönüş yaparken saldırganlar tarafından yakalanan sürücü araç içerisinde saldırganlar tarafından tekrar darp edildi. Olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü, aracın camından giren saldırganların birinin yumruklarına maruz kalarak metrelerce saldırganla yolculuğa devam etti. En sonunda saldırganlardan tamamen kurtulan sürücü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücü hastanedeki işlemlerinin ardından, emniyete giderek olayla ilgili ifade verdi.

Yaşadığı dehşet dolu dakikaları anlatan Bahattin Altuntaş, "Ben Bereç'ten yolcu aldım. Sultangazi yönüne gidiyordum. O arada 500 Evler istikametine giderken ışıklarda durduk. 2 defa kornaya bastım. Kornaya bastıktan sonra bunlar arabadan indiler. Bıçak çektiler, dediler ki "sen kaşındın ulan ver lan paraları" falan derken beni darp ettiler. Sonra bıçak kulağımın üzerine vurdular. Neyse ben bunlardan kurtuldum. Kurtulunca ara sokaktan şey Cevatpaşa ışıklarının oraya doğru girerken bunlar baktım peşimden takip ediyorlar. Arabayı arkamdan vura vura otoban tarafına girdik. Girdikten sonra bu sefer arabayı takla attırmaya uğraştılar. Onu da başaramayınca solumdan vurmaya başladılar bu sefer. Sonra ben tabii can havliyle kaçmaya çalışırken fren yaptım. Dönüş yaparken bu sefer yakaladılar beni ve daha fazla vurmaya başladılar. İşte ondan sonra da artık kurtardım diyeyim yani bunlardan, kaçtım daha doğrusu. Sonra işte ambulans geldi. Polis falan geldi, hastaneye gittim. Tedavimi falan oldum. Ondan sonra karakola geldik. Karakola ifadem falan verdim. Işıklarda duruyordu. Işıklarda durunca "ne basıyorsun kornaya falan" dedi. Bana karşı küfür falan kullandı. İki kişiydiler. Bir tanesinin 28 yaşında olduğunu öğrendim. Ama öbürünü tam olarak bilemiyorum" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)