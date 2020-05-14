Taksiler dezenfekte istasyonundan geçti

Taksiler için belirlenen hijyen tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte istasyonunda yüzlerce taksiye hizmet veriyor.

Korona virüs önlemleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca ticari taksilere için bir genelge yayınladı. Genelgeyle taksilerin haftada bir defa dezenfekte edilmesi, dezenfekte edildiğine dair belgenin olması ve maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi gibi kurallar konuldu.

Genelge doğrultusunda harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte istasyonunda taksicilerin işini kolaylaştıracak adımları attı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri alınan kararlar kapsamda yüzlerce taksiyi dezenfekte etti. Dezenfekte edilen taksilerin şoförlerine genelge de yer aldığı şekliyle "Gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığını gösteren belge" verildi ve hijyen kitleri hediye edildi.

Aydın Şoförler, Taksiciler, Otobüsçüler, Minibüsçüler ve Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Tüm ticari taksilerimizin hijyen temizliği yapıldı. Hijyen temizliği sonrasında kendilerine belgeleri verildi. Ayrıca arkadaşlarımıza takmaları gereken ve müşterilerimize vermeleri gereken maskeler ve el dezenfektanları da taksilerde kullanılmak üzere verildi. Bu hizmet dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi personeli, bürokratlarına, yöneticileri ve Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Taksi şoförü Atilla Akgün ise, dezenfekte uygulamasının hem taksici esnafının hem de Aydınlı vatandaşların sağlığı için önemli bir hizmet olduğuna dikkat çekerek, "Belediyemiz bize bu hizmeti sunmamış olsa gidip başka şirketler ile anlaşıp yaptırmamız gerekecekti. Biz esnafın için çok büyük bir rahatlık kolaylık ve hijyen açısında çok güzel bir uygulama oldu. Bu hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Aynı hizmetten yararlanan bir başka taksi şoförü olan Cengiz Yoltay ise, "Bu işlemden memnun kaldık, taksici arkadaşlarım adına Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA