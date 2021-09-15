Taksilerde değişiklik kararı! Yaş sınırı 68'e çıktı

İstanbul'da bulunan 18 bine yakın taksici için yaşanan yeni gelişmeyi İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu duyurdu. Aksu açıklamasında taksi şoförlerinde yaş sınırının 65’ten 68’e yükseltildiğini belirtirken 69 yaşından gün alanların da taksi kullanamayacağını da belirtti.

Ulaştırma Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, bundan sonra 65 olan ticari taksi satın alma ve şoför olma yaş haddi 68’e çıkmış olduğunu belirtti.

RAPORLA ÇALIŞILABİLİNECEK

Ticari takside çalışmak isteyen 65-68 yaş aralığındaki şoförler her yıl psikoteknik raporu ve sağlık raporu alarak ticari taksi kullanabilecek.

69 YAŞINDAN GÜN ALANLAR ŞOFÖRLÜK YAPAMAYACAK

69 yaşından gün almış kişiler ticari taksilerde şoförlük yapamayacak. Genelge kapsamında 69 yaşından gün alanların şoförlük yapamayacağı belirtildi.

İTEO Başkanı Aksu’nun yaptığı açıklamada; ''Değerli meslektaşlarımız; Ticari taksi alımı için ve şoförlük yapabilmek için 65 olan yaş şartı 68 olarak değiştirilmiştir. 69 yaşından gün alanlar bu genelgeden faydalanamayacaktır. 65-68 yaş arası çalışmak isteyenler, her yıl psikoteknik raporu ve sağlık raporu almak zorundadırlar. Bu talebimizi dikkate alarak gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanımıza esnafımız adına teşekkür ederiz. Hayırlı işler." dedi.