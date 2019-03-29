Taksim Anıtı’ndan düşen mermer parça Koreli turisti yaraladı

İSTANBUL (İHA) – Taksim'de Koreli bir turist, şiddetli rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Anıtı'ndan kopan mermer parçasının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Olay saat 18.00 sularında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güney Koreli Guanguzhaou Mai isimli turist, anıt önündeyken beline mermer parçası düştü. Turist, düşen parçanın beline isabet etmesi soncu yaralandı. Durumun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Daha sonra mermerin başkası tarafından düşürülme ihtimaline karşı Taksim Meydanı'na olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından anıtın İstiklal Caddesi'ne bakan tarafından 60-30 santim metre büyüklüğünde bir mermer parçasının aşırı rüzgar nedeniyle düştüğü tespit edildi. Yapılan inceleme işlemlerinin ardından belediye temizlik işçileri anıttan düşen mermer parçalarını temizledi.

Öte yandan, Güney Koreli turist Guanguzhaou Mai'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA