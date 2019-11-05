Taksim Camii inşaatındaki son durum havadan görüntülendi
2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. Tamamlanan camiinin son durumu havadan görüntülendi.
İstanbul Beyoğlu'ndaki Taksim Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. Caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan fotoğraflandı. İnce işçiliğine başlanan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.
05 Kasım 2019 Salı 12:43
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