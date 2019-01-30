Taksim Camii minaresi külah bölümü yerleştirildi
TAKSİM Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.kamerasınca havadan görüntülendi.
TAKSİM Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.
kamerasınca havadan görüntülendi. Külahın takılması anlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görütüledi.
(FOTOĞRAF)
DHA
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