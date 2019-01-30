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  3. Taksim Camii minaresi külah bölümü yerleştirildi

Taksim Camii minaresi külah bölümü yerleştirildi

TAKSİM Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.kamerasınca havadan görüntülendi.

Taksim Camii minaresi külah bölümü yerleştirildi

TAKSİM Meydanında yapımı devam eden caminin iki minaresinden birinin külahı bölümü yerine konuldu.

kamerasınca havadan görüntülendi. Külahın takılması anlarını ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görütüledi.

(FOTOĞRAF)

DHA

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