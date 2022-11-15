Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı!

Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı sonrası İstanbul Valiliğinin aldığı kararla cadde üzerinde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı!

İstanbul'da insan hareketliliğinin en fazla olduğu yerlerden biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde önceki gün saat 16.20 sıralarında meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre yaralanan 81 kişiden 55'inin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Yaralılardan 5'i yoğun bakımda olmak üzere 26'sının tedavileri devam ederken yoğun bakımdaki 2 hastanın durumu ciddiyetini koruyor.

Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı!

VALİLİK KARAR ALDI, İBB ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Terör saldırısının izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ederken İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İstiklal Caddesi'nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı.

Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı!

Saksılardaki bitkileri ve ağaçları iş makineleri yardımıyla sökerek kamyona koyan ekipler, daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacak.

Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı! Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı! Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı! Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı!

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