Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı! İşte yakalanma anı...

Dün İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşmiş, 6 kişi hayatını kaybetmiş 81 kişi yaralanmıştı. Hain saldırısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken polis ekipleri de harekete geçti.
KISKIVRAK YAKALANDI
Yapılan operasyonlar sonucu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadını kıskıvrak yakaladı. Zanlının gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
ZANLIN EVİNDEN BUNLAR ÇIKTI
Zanlının evinde yapılan aramada ziynet eşyaları ve paranın yanı sıra, altın bulundu.