Taksim Meydanı beyaza büründü

İstanbul'da etkisini sürdüren kar, şehrin birçok alanı gibi Taksim Meydanı'nı da beyaza bürüdü. Taksim'de bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, bazıları ise adeta kartpostallık görüntülerin oluştuğu meydanda fotoğraf çekildi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar gece boyunca etkisini sürdürdü. İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı Taksim Meydanı ve çevresini beyaza bürüdü. Aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar ise karın tadını çıkararak beyaz örtü eşliğinde fotoğraflarını çekilirken, belediye ekipleri ise vatandaşların yürüyebilmesi için biriken karları temizlemeye çalıştı.

Kaynak: İHA