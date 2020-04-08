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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki son durum havadan fotoğraflandı

İSTANBUL'daki koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi günlerdir boş.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki son durum havadan fotoğraflandı

İSTANBUL'daki koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi günlerdir boş. Meydan ve İstiklal Cadesi'ndeki son durum havadan fotoğraflandı. 1 ay öncesine kadar yürümenin bile zor olduğu İstiklal Caddesi'nde kimsenin olmadığı görülüyor. Taksim Meydanı ise güvercinlere kalmış durumda.

Kaynak: DHA




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