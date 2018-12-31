Taksim Meydanı yılbaşı kutlamaları öncesi havadan fotoğraflandı

YENİ yıla Taksim'de girmek isteyenler akın akın meydana geldi.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde öğle saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yılı saatler kala hareketlilik arttı. Taksim'deki hareketlilik havadan görüntülendi.

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DHA