Taksim Meydanı’nda parfüm kavgası! Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler
Taksim Meydanı'nda parfüm satmak isteyen bir satıcı, kız arkadaşıyla yürüyen bir gencin yanına gelerek elindeki parfümü satma konuşunda ısrarda bulundu. Gencin istemediğini belirtmesi üzerine çıkan kavgada satıcı ve genç arasında kavga yaşandı. O anlar ise bir vatandaşın kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
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13 Ekim 2020 Salı 12:37
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