  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Taksim Meydanı’nda parfüm kavgası! Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler

Taksim Meydanı’nda parfüm kavgası! Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler

Taksim Meydanı'nda parfüm satmak isteyen bir satıcı, kız arkadaşıyla yürüyen bir gencin yanına gelerek elindeki parfümü satma konuşunda ısrarda bulundu. Gencin istemediğini belirtmesi üzerine çıkan kavgada satıcı ve genç arasında kavga yaşandı. O anlar ise bir vatandaşın kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

İzmir'de FETÖ operasyonunda 89 kişiye gözaltı kararı!İzmir'de FETÖ operasyonunda 89 kişiye gözaltı kararı!

Sefirin Kızı 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Melek yaşayacak mı?Sefirin Kızı 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Melek yaşayacak mı?

Zümrüdüanka 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Deniz'den Zümrüt'e büyük itiraf!Zümrüdüanka 15. bölüm fragmanı yayınlandı | Deniz'den Zümrüt'e büyük itiraf!

Hemşirelerin sosyal mesafesiz kavgası sosyal medyada büyük tepki çekti!Hemşirelerin sosyal mesafesiz kavgası sosyal medyada büyük tepki çekti!

 

13 Ekim 2020 Salı 12:37
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Kilidini kırdıkları motoru sürükleyerek götürdükleri anlar kamerada!
Kilidini kırdıkları motoru sürükleyerek götürdükleri anlar kamerada!
Taksim Meydanı’nda parfüm kavgası! Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler
Taksim Meydanı’nda parfüm kavgası! Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler
İzmir'de FETÖ operasyonunda 89 kişiye gözaltı kararı!
İzmir'de FETÖ operasyonunda 89 kişiye gözaltı kararı!
İZBAN'da sorumsuzluğun bu kadarı! Tedbirlere uymadan sigara içip şarkı söylediler
İZBAN'da sorumsuzluğun bu kadarı! Tedbirlere uymadan sigara içip şarkı söylediler
Hemşirelerin sosyal mesafesiz kavgası sosyal medyada büyük tepki çekti!
Hemşirelerin sosyal mesafesiz kavgası sosyal medyada büyük tepki çekti!
Anne ve babası seraya çalışmaya giden 6 aylık bebek, evde yanarak can verdi!
Anne ve babası seraya çalışmaya giden 6 aylık bebek, evde yanarak can verdi!
4 kadının meydan kavgasını erkekler film gibi izledi!
4 kadının meydan kavgasını erkekler film gibi izledi!
Korkutmak istediği arkadaşını az daha öldürüyordu!
Korkutmak istediği arkadaşını az daha öldürüyordu!
Tartıştığı karısını bıçaklayan kişinin soğukkanlılığı: ''Polisi arayın gelsin''
Tartıştığı karısını bıçaklayan kişinin soğukkanlılığı: ''Polisi arayın gelsin''
TEM’de korkunç kaza! Lastiği patlayınca dehşeti yaşadı
TEM’de korkunç kaza! Lastiği patlayınca dehşeti yaşadı