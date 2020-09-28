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  3. Taksim Meydanı'nda şaşırtan görüntü: Çıplak kadına polis müdahale etti

Taksim Meydanı'nda şaşırtan görüntü: Çıplak kadına polis müdahale etti

Taksim Meydanı'nda soyunarak çıplak kalan kadın görenleri şaşkına çevirirken olay yerine gelen polis ekipleri, kadının vücudunu, renkli plastik poşetle kapattı.

Taksim Meydanı'nda şaşırtan görüntü: Çıplak kadına polis müdahale etti

Taksim Meydanı'nda çırılçıplak halde bulunan kadın görenleri şaşkına çevirdi. İhbar üzerine gelen polis kadının üstünü poşetle kapattı. Daha sonra ambulansa alınan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay dün saat 11.30 sıralarında yaşandı. Gezi Parkı, Talimhane tarafında çırılçıplak halde olan bir kadını gören vatandaşlar polise haber verdi.

Taksim Meydanı'nda şaşırtan görüntü: Çıplak kadına polis müdahale etti

Olay yerine gelen polis ekipleri kadına üstünü kapatması için renkli poşet verdi. Daha sonra gelen sağlık ekipleri kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kadının üstünden çıkardığı giysileri de bir poşete koyularak kendisine verildi.

 

 

Berna Akkaya
Editör


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