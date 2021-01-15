Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan WhatsApp'a karşı hamle!Bakan Pekcan: Gelir kaybı desteğine 1 milyon 300 bin, kira desteğine 754 bin civarında müracaat oldu!Taahhüt onaylama nasıl yapılır? Burs kredi taahhüt onaylama e devletABD'den Xiaomi’ye yaptırım! Apple’ı geçince kara listeye alındıKim Kardashian kalça dekoltesiyle sosyal medyayı salladı!Burs ve kredi başvurularında taahhütname onayı için ek süre müjdesi!Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Abdüssamed Köse, ABD'de çocuk istismarından tutuklanmış! | Abdüssamed Köse kimdir?SON DAKİKA! MHP lideri Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdı!KYK burs taahhütname onayı ek süre verildi mi? KYK burs taahhütname son gün ne zaman 2021?Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Taksim Meydanı'nda skandal olay! Bayılma numarasıyla vatandaşlardan para topladı

Taksim Meydanı'nda skandal olay! Bayılma numarasıyla vatandaşlardan para topladı

Taksim Meydanı’nda simit satıyormuş bahanesiyle dolaşan bir kişi, bayılma numarası yaparak çevredeki vatandaşlardan para almaya çalıştı. O anbean kameralara yansırken, şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda simit satıyormuş gibi dolaşan bir çocuk, bayılma numarası yaparak insanlardan para almaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, şüpheli polis ekipler tarafından gözaltına alındı.

BU KADARINA DA PES DEDİRTTİ!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde eline simit tepsisi alarak, simit satıyormuş gibi yapan şahıs, bir anda kendini yere atarak bayılma numarası yaptı. İnsanlara duygu sömürüsü yapan ve kendisini bir anda yere atan kişinin tepsisinde bulunan simitler yere saçılırken yere düşen kişinin ağzından, daha önce sürdüğü bir madde nedeniyle kırmızı sıvı aktı. Ağzından kan geldiği izlenimini oluşturan kişi, bu şekilde vatandaşları hasta olduğuna inandırmaya çalıştı. Yere düşen kişinin yanına koşan vatandaşlar simitçiye yardım etti.

aw216324-05.jpg

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
HABERE YORUM KAT