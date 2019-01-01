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Taksim Meydanı'nda yeni yıl coşkusu

YILBAŞI eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi 2019'a büyük bir coşkuyla girdi.

Taksim Meydanı'nda yeni yıl coşkusu

YILBAŞI eğlencelerinin merkezi Taksim'de saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi 2019'a büyük bir coşkuyla girdi.

Yılbaşı kutlamaları için Taksim Meydanı ve çevresini dolduran vatandaşlar, yeni yıla "merhaba" dedi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle binlerce kişi yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı. Yeni yılın ilk dakikaları ile birlikte vatandaşlardan kimileri dilek fenerleri uçururken, kimileri ise meşaleler yaktı. Şarkılar söyleyerek yeni yıla merhaba diyen binlerce vatandaş, renkli görüntüler oluşturdu.

(FOTOĞRAFLAR)

DHA

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