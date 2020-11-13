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İstanbul meydanları için yapılan tasarım sonuçları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim, Salacak ve Bakırköy Meydanları için halk oylaması yapıldı. Merakla beklenen meydanların yeni tasarımı için en çok oyu alan tasarımların sonucu açıklandı.

İstanbul meydanları için yapılan tasarım sonuçları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), "İstanbul Senin" ilkesi ile İstanbul’un meydanları için düzenlediği tasarım yarışmasının halk oylaması sonuçlandı.

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada  “İstanbul'un meydanları için düzenlediğimiz tasarım yarışmasının halk oylamasında toplam 352.784 oy kullanıldı. Taksim ve Bakırköy Meydanları ile Salacak Sahili'nin tasarım yarışmasına ve oylama sürecine tasarımlarıyla, fikirleriyle katkı sunan herkese teşekkürler” dedi.

MEYDANLAR İÇİN EN ÇOK OYU ALAN PROJELER 

Düzenlenen tasarım yarışması için halk tarafından toplam 352.784 oy kullanıldı. Taksim Meydanı için 15, Salacak Meydanı için 42, Bakırköy Meydanı için ise 12 sıra numaralı projeler en çok oyu aldı.

 

 

PROJE TASARIMLARI MEYDANLARDA TANITILDI

Yarışma öncesi ve yarışma boyunca çeşitli kurumlarla yapılan toplantılar, anketler, röportajlar ve söyleşilerle gerçekleştirilen süreç için 3 meydanla ilgili olarak toplam 233 proje teslim alındı. Jüri tarafından da her bir yarışma için 3’er eşdeğer ödül belirlendi. Yarışmalarda dereceye giren eşdeğer projeler, Taksim, Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarında kurulan “Karar Senin” merkezlerinde ve istanbulsenin.org sitesinde projeler tanıtıldı.

İstanbul meydanları için yapılan tasarım sonuçları belli olduİstanbul meydanları için yapılan tasarım sonuçları belli olduİstanbul meydanları için yapılan tasarım sonuçları belli olduİstanbul meydanları için yapılan tasarım sonuçları belli oldu

İstanbul meydanları için yapılan tasarım sonuçları belli olduİstanbul meydanları için yapılan tasarım sonuçları belli olduİstanbul meydanları için yapılan tasarım sonuçları belli olduİstanbul meydanları için yapılan tasarım sonuçları belli oldu

İstanbul meydanları için yapılan tasarım sonuçları belli olduİstanbul meydanları için yapılan tasarım sonuçları belli oldu

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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