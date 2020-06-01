İstanbul Valiliği açıkladı, O metro hattı saat 16:00'dan sonra kapatılacak

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16:00 itibariyle yolcu alımına kapatılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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