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  3. İstanbul Valiliği açıkladı, O metro hattı saat 16:00'dan sonra kapatılacak

İstanbul Valiliği açıkladı, O metro hattı saat 16:00'dan sonra kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararıyla Taksim, Şişhane metro durakları ve Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16.00'dan sonra kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği açıkladı, O metro hattı saat 16:00'dan sonra kapatılacak

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı saat 16:00 itibariyle yolcu alımına kapatılacaktır." ifadesi kullanıldı. 

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