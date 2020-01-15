Taksim Trio, Bursa'da konser verdi

BURSA (AA) - Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü Roman Orkestrası Grubu tarafından organize edilen gecede Taksim Trio grubu sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.



Konserin ikinci yarısında sahne alan Taksim Trio grubu, klarnet, kanun ve bağlamayla eserlerini seslendirdi.

Klarnette Hüsnü Şenlendirici, bağlamada İsmail Tunçbilek ve kanunda Aytaç Doğan'ın seslendirdikleri "Kurşun" ve "Yalan Dünya" gibi eserlere müzikseverler de eşlik etti.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan Taksim Trio grubuna çiçek takdim edildi.









Kaynak: AA