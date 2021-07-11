Taksim tünelinde otobüs yangını!

Taksimde sabah saatlerinde korkutan bir otobüs yangını meydana geldi. Olay, saat 08.00 sıralarında Taksim tüneli Cumhuriyet geçidinde meydana geldi. 55T hatlı Gaziosmanpaşa-Taksim seferini yapan otobüs, Taksim tünel durağına geldiği sırada motor kısmından bir anda yanmaya başladı.

ŞOFÖR ARAÇTAN İNMEYİ BAŞARDI

Otobüsün şoförü yangını fark edince otobüsten inmeyi başardı. Şans eseri otobüste hiç yolcu bulunmuyordu. Olay anında oradan geçen İSTAÇ ekipleri yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra ise ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri İSTAÇ ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş olan yangına soğutma çalışmalarında bulundu.

TÜNEL TRAFİĞE KAPATILDI

Şans eseri yolcu bulunmayan otobüse müdahale yapıldığı sırada tünel trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri İSTAÇ ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş olan yangına soğutma çalışmaları yaptı.

Dumanlar içinde kalan tünel kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekibinin çalışmalarının bitmesi ile trafik akışı normale döndü.