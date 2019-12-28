Taksim yılbaşı için ışıl ışıl

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, yılbaşı için ışıl ışıl süslendi. Günde on binlerce turistin uğrak noktası olan Taksim Meydanı, led heykellerle süslenirken İstiklal Caddesi'nde de ışıklandırma çalışması yapıldı. Turistler ve vatandaşlar, ledlerle süslenmiş heykellerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA