Taksim’de 19 Mayıs töreni sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlendi!
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında törene katılanların sosyal mesafe kurallarına uydukları gözden kaçmadı.
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19 Mayıs 2020 Salı 10:54
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