Taksim’de 2 kadını taciz eden şahıs gözaltına alındı

Taksim Meydanı'nda 2019'un ilk dakikalarında 2 kadını taciz eden şahıs gözaltına alındı.

2019'un ilk dakikalarında Taksim Meydanı'nda taciz olayı yaşındı. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 23 yaşındaki M.Z. isimli şahıs 2 kadını taciz etti. Şahıs, Meydanda bulunan Güven Timleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA