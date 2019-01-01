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  3. Taksim’de 2 kadını taciz eden şahıs gözaltına alındı

Taksim’de 2 kadını taciz eden şahıs gözaltına alındı

Taksim Meydanı'nda 2019'un ilk dakikalarında 2 kadını taciz eden şahıs gözaltına alındı.

Taksim’de 2 kadını taciz eden şahıs gözaltına alındı

Taksim Meydanı'nda 2019'un ilk dakikalarında 2 kadını taciz eden şahıs gözaltına alındı.

2019'un ilk dakikalarında Taksim Meydanı'nda taciz olayı yaşındı. İddiaya göre, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 23 yaşındaki M.Z. isimli şahıs 2 kadını taciz etti. Şahıs, Meydanda bulunan Güven Timleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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