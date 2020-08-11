Taksim'de akıl almaz olay! Tinerci ağabey kardeşini yaktı

Taksim’de tinerci iki kardeşin tartışması sonucu ağabey, kardeşini tinerle yaktı. Cayır cayır yanan kardeş, çevredekilerin müdahalesi sonucu güçlükle söndürülebildi. Kardeşini yakan kişi Beyoğlu İlçe Güven Tim Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınırken yaralı kardeş ise gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu Taksim’de meydana gelen olayda tinerci iki kardeşin arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kardeşlerden büyük olanı (Hüseyin D.) küçük kardeşinin (Serkan D.) üzerine tiner döküp yaktı. Yanmanın etkisiyle sağa sola kaçışan kardeş, çevredekilerin müdahalesiyle zorlukla söndürülebildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yanan kardeşi ambulansla hastaneye kaldırırken gelen polis ise Kardeşini yakan Hüseyin D.'yi gözaltına alındı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

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