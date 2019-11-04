Taksim'de bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

TAKSİM'de bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Bekar Sokakta bulunan 5 katlı otelin birinci katında çıktı. Binadan duman çıktığını gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının bir odada bulunan yatağın henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almasından dolayı çıktığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

VATANDAŞLAR YAŞANANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken vatandaşlar yaşananları izleyerek cep telefonlarıyla görüntüledi. Soruşturma başlatılan yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA